佐賀市で14日夜、酒に酔った状態で車を運転したとして、佐賀県職員の男が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、14日午後10時すぎ、佐賀市末広で「車両が車線をはみ出し、正面衝突した」と目撃した男性から通報がありました。車線をはみ出した車を運転していた男の呼気を調べたところ、基準値のおよそ7倍のアルコールが検出され、警察は男を酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、佐賀市に住む佐