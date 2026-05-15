新NISA制度の開始から2年余りが経過し、投資家の運用成果には明確な二極化が生じている。【こちらも】4％ルールは通用するか「使う」時代の資産取り崩し戦略金融庁が公表する過去の長期シミュレーション（つみたてNISA早わかりガイドブック）では、20年間の分散投資によって得られた収益の分布が年率2〜8%程度に収束するデータが示されている。だが2026年現在、年利8%超のハイリターンを狙う層と、市場平均以下（おおむね5%