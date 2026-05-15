上海海港MFジャン・クルードは負傷が続いている中国1部（中超）の上海海港に所属するMFジャン・クルードは、今シーズンの不本意な状況により、早期の退団を余儀なくされる可能性が浮上している。中国メディア「新浪体育」は、同選手が「今シーズン最初の早期返品となる可能性がある助っ人」になると報じている。その背景には本人のパフォーマンス以前に、解決の糸口が見えない深刻な負傷問題が大きく関係していると伝えている。