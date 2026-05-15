野球で時速160kmを投げるピッチャーは、2010年頃にはMLBですら「数年に1人現れる怪物」という印象でしたが、現代では1チームに複数人いることも珍しくなくなっています。なぜ野球界全体で時速160kmピッチャーが増加しているのかについて、スポーツジャーナリストのジュン・リー氏と元MLB選手のアダム・オッタビーノ氏が解説しています。Why Everyone Throws 100 MPH Now - YouTube最初にピッチャーの球速が記録されたのは1946年8月