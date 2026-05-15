マンチェスター・ユナイテッドが新ユニを発表イングランド1部マンチェスター・ユナイテッドが2026-27シーズン用のホームユニフォームの新デザインを発表し、「かっこいい」「絶対買う」と反響を呼んでいる。このユニフォームは1970年代から着想を得たもので、1977年のFAカップ優勝から50周年を記念したデザインとなっているという。クラブの象徴である赤、白、黒を使ったストライプ柄が襟と袖口にあしらわれているのが特徴だ。