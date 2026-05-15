映画『ブラック・スワン』や「スター・ウォーズ」シリーズなどで知られるナタリー・ポートマン。第3子を授かったことを公表したばかりの彼女が、自身のインスタグラムでエレガントなマタニティルックを披露した。【写真】オリエント急行の豪華な車内で過ごすナタリーこの後、南仏で開催中のカンヌ国際映画祭に出席する予定のナタリー。日本時間5月12日の投稿では、オリエント急行の特別客室「L’Observatoire」を利用したこと