☆阪神―広島（１８：００甲子園）阪神＝大竹、広島＝栗林広島は巨人との２連戦で１２日（岐阜）に９回３―５、１３日（福井）に１２回２―４とともにサヨナラ負け。２試合以上の連続サヨナラ負けは球団で１７年以来だった。仮に阪神戦でもサヨナラ負けし、３戦連続となると、球団では２００７、２０１７年に次ぎ、３度目。プロ野球ワーストも３戦連続。過去に３戦連続サヨナラ負けを最も多くマークしているのが３度のソフトバ