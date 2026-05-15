３連勝中の４位・巨人は１５日から３位・ＤｅＮＡと本拠の東京ドームで３連戦となる。初戦の先発は左腕の井上。ＤｅＮＡ戦は通算６勝１敗。デビューから−−−●Ｈ−〇〇−−〇〇〇〇（−は勝ち負けつかず、Ｈはホールド）と現在６連勝中。対戦カード別でも６勝は最多の“お得意様”だ。また、今季はＤｅＮＡ相手に４月５日（東京Ｄ）、７回３安打１失点、同２６日（横浜）、６回３安打１失点で２戦２勝。１４日に勝てば今季Ｄ