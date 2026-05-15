１３日、山東省青島市の繊維メーカー、青島万徳隆紡織品科技の工場で旗を作る従業員。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島5月15日】米国、カナダ、メキシコの共催で行われるサッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米大会の開幕が近づく中、中国山東省青島市段泊嵐鎮にある繊維工場では、W杯関連の旗の生産が急ピッチで進められている。同鎮では1998年のフランス大会以来、複数のW杯向けに旗を生産してきた。１３日、山