福島県で高校生ら21人が死傷したマイクロバスの事故を受け、愛知県は部活動の遠征などで移動する際は、原則、公共交通機関を使う方針を学校に示しました。愛知県教育委員会は14日、全ての県立学校に対し、部活動の遠征では原則として公共交通機関を利用し、難しい場合は校長の許可のもと貸し切りバスをチャーターするよう求めました。この方針は30年以上前から校長会などで示されていましたが、福島県での事故を