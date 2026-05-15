１３日、霧に包まれた紫鵲界棚田。（ドローンから、婁底＝新華社配信／周秀魚春）【新華社長沙5月15日】中国湖南省婁底（ろうてい）市新化県の紫鵲界（しじゃくかい）棚田で13日、雲や霧がたなびき、幻想的な風景が広がった。紫鵲界棚田は国際かんがい排水委員会（ICID）の「世界かんがい施設遺産」と国連食糧農業機関（FAO）の「世界農業遺産」にそれぞれ認定されている。１３日、霧に包まれた紫鵲界棚田。（ドローンから、婁