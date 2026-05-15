東京・青梅市の住宅街で、電線の上を移動する2匹のサルの姿が撮影された。サルは犬が吠えても動じず、警戒心もなく移動していたという。都心ではハクビシンやアライグマの目撃も相次いでいて、区はエサやりや接触を避けるよう注意を呼びかけている。電線激しく揺らし…東京・青梅市の住宅街で13日午前7時頃にカメラが捉えたのは、電線の上を移動する2匹のサルだ。2本の電線を伝って、器用に渡っていく。時には電線を激しく揺らす様