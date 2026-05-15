日本の国旗を傷つける行為を処罰する法律の制定をめぐり、自民党はけさ、プロジェクトチームの会合で骨子案を示しました。自分で国旗を傷つける様子を撮影した映像をSNSに投稿した場合も、処罰の対象になり得るとしています。自民党のプロジェクトチームが示した骨子案では、人に著しく不快や嫌悪の感情を抱かせるような方法で、国旗を傷つけることを処罰の対象にするとしています。具体的には、▼路上などで公然と国旗を損壊する