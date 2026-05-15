W杯開幕まで1カ月に迫る中、まさかの事態が発生！サッカーのイングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）がホームのウルバーハンプトン戦で左太もも裏を痛め、後半13分に途中交代しました。「肉離れ」の可能性が高いとの報道もあります。また、横綱豊昇龍（26）が、「肉離れ」のため、夏場所2日目から休場することが決まりました。日本相撲協会は、「右ハムストリングス損傷」との診断書を公表しました。今