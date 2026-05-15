政府はきょう、刑事裁判をやり直す再審制度で検察官抗告を「原則禁止」する規定などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を閣議決定しました。平口洋 法務大臣「本法律案は再審制度が非常救済手続きとして、より適切に機能するようにするため、大変重要な意義を有するものと考えています」政府がきょう閣議決定したのは、再審制度を見直すための刑事訴訟法の改正案です。改正案では、再審開始の決定に対し、検察官が不服を申し立て