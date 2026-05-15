「ドジャースジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手がキャリア初の１番で先発出場し、初回の第１打席で先頭打者アーチを放った。衝撃の一発にベンチではデーブ・ロバーツ監督が慌てる一幕があった。カウント１−２からの４球目だった。スミスが高めのシンカーを捉えると、打球は右中間スタンドに飛び込んでいった。衝撃の先頭打者アーチにスタンドは大歓声。スミスが悠然とダイヤモンドを一