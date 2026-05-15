人気漫画『NARUTO』（ナルト）の公式Xが更新され、登場キャラ・カカシが口寄せする忍犬の名前クイズ企画が実施された。【画像】そんな名前だったの！『NARUTO』カカシが口寄せする忍犬8匹の名前イラストともに実施され「カカシが口寄せする八匹の忍犬たちの名前、全てわかりますか？」と出題。イラストには、カカシと忍犬8匹の姿が描かれている。これにネット上では「パックンしか分からんかった」「それなりに勉強してるけ