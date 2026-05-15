サッカー日本代表の森保一監督（57）が15日までに更新されたテレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネル「絶対に負けられない座談会」にゲスト出演。選手選考について言及する場面があった。今回の動画では、1日に東京ドリームパークで開催された公開収録の模様が配信された。収録日時点では、W杯日本代表メンバー発表まであと2週間。共演者の松木安太郎氏から「サプライズの選手はいるのかな…？」と直球の質問を投げた。森保