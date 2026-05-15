テレビアニメ『鬼滅の刃』シリーズの再放送「竈門炭治郎 立志編」第6話「鬼を連れた剣士」放送を記念して、クイズ企画が実施された。公式Xでは「このキャラ誰だ？」とキャラクターの一部を見せたビジュアルが公開されている。【画像】誰だっけ？『鬼滅の刃』クイズの正解キャラヒントは「炭治郎が初任務先の北西の町で遭遇する鬼」で、第6話を見た視聴者ならわかる内容になっている。これにネット上では「いや〜懐かしい、今や