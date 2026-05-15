岐阜と長野にまたがる北アルプス乗鞍岳を走る「乗鞍スカイライン」が、冬季閉鎖期間を終え5月15日に開通しました。 【写真を見る】日本一高い場所を走る道路 ｢乗鞍スカイライン｣開通 最大4ｍ超の雪壁･壮大な景色… 観光客ら魅了 岐阜と長野にまたがる北アルプス乗鞍岳 麓のバスターミナルでは出発式典が行われ、開通を待ちわびた観光客らを乗せたバスが標高2700メートルの畳平へ出発しました。 最大4ｍを超える“雪