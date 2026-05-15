岩手・盛岡市の岩手大学に14日、クマが出没し、その後、深夜にかけ市内の住宅街などでクマの目撃が相次ぎました。岩手大学では14日午前、体長約1メートルの成獣とみられるクマ1頭が出没し構内にとどまり続けた後、午後6時過ぎに敷地外に出ていくのが目撃されました。その後も、盛岡市内では深夜にかけてクマの出没が相次ぎました。また、岩手大学から南に3kmほど離れた住宅街では、路地から突然クマが現れ向かってくる様子が撮影さ