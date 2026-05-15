きょう未明、岐阜県岐南町で、アメリカ国籍の男性が倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察はひき逃げも視野に捜査しています。 【写真を見る】帰宅が遅い夫を心配し探していると…交差点付近で倒れているのを妻が見つける 59歳アメリカ国籍の男性死亡 ひき逃げか 岐阜･岐南町 きょう午前0時過ぎ、岐南町下印食の交差点付近で、男性が倒れているのを男性の妻が見つけ消防に通報しました。 頭から出血 腰などに打撲の