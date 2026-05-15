お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が14日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。遅刻について語った。この日は、デートなどで自身がミスをしてしまったときのあざといリカバリー術をテーマにトーク。宇野実彩子、「ガクテンソク」奥田修二をゲストに招いた。デート相手が遅刻してきたら「超不機嫌」になるという宇野に「絶望的な遅刻あるもんね」と切りだした山里。「大阪