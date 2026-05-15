2024年5月、台湾の立法院で発言する林佳竜外交部長＝台北【台北共同】台湾の林佳竜外交部長（外相）は、ルビオ米国務長官が「米国の台湾問題に関する政策は変わっていない」と強調したことに対して謝意を表明した。台湾外交部（外務省）が15日発表した。中国の侵攻に備えた防衛力の強化を続ける。外交部は「米国など自由と民主主義を愛する全ての国と協力し、台湾海峡と地域の平和と安定、繁栄を守る」とコメントした。台湾