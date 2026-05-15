6月に開幕するサッカーのワールドカップ。本大会に臨む日本代表メンバーが15日発表されます。史上初めてアメリカ・カナダ・メキシコの3ヵ国共催で行われるワールドカップ。8大会連続での出場となる日本ですが現在、チームの主力にはケガ人が続出。先日も三笘薫選手が左足の太もも裏を負傷。所属クラブの監督は『ワールドカップの出場に関して、はっきりしたことは言えない』と明言は避けていて、三笘選手の選出は不透明です。優勝