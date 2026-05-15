保護した頃はタヌキのような見た目をしていた子犬ですが、数ヶ月後には別犬のような姿に成長して…？衝撃的なビフォーアフターに、思わず笑ってしまう人が続出しています。 【動画：タヌキのようにコロコロしていた保護子犬→数ヶ月後…もはや別犬？衝撃的な『見た目の変化』】 タヌキのような子犬 TikTokアカウント「miruru218」に投稿されたのは、投稿者さんの実家で飼っている保護犬「むぎ」ちゃんのビフォ