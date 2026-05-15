ペットショップで値下げされていたわんこをお迎えした飼い主さん。それから半年間、さまざまな経験を共にしたふたりの幸せな記録は、SNSで22万回以上も再生され、「可愛い」「愛嬌がめっちゃあって癒される」といった声が寄せられています。 【動画：値下げされ、売れ残っていた犬→『この子を守りたい』と飼った結果…素敵すぎる『半年の成長記録』】 売れ残っていたわんこをお迎え Instagramアカウント「uni_oheya」さま