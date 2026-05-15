先日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージック・アワーズ・ジャパン）2026」（MAJ2026）が、6月13日（土）の授賞式で表彰するノミネート作品を発表した。主要6部門である「最優秀楽曲賞」「最優秀アーティスト賞」「最優秀アルバム賞」「最優秀ニュー・アーティスト賞」「Best Global Hit from Japan」「最優秀アジア楽曲賞」では、各部門5つずつのノミネート作品／アーティストが決定している。まさに日本の音楽の祭典と呼