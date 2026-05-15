タレント、モデル、プロ雀士として活動する岡田紗佳が、7月22日にワーナーミュージック・ジャパンよりデビューシングル『国士無双LOVE』をリリースする。 （関連：【画像あり】岡田紗佳、ワーナーミュージック・ジャパン本社での記者会見の様子） 収録される表題曲「国士無双LOVE」を手掛けたのは、M!LKの「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」などで知られる浅野尚志。麻雀