ベルトラは、2026年12月期第1四半期に特別損失を計上した。マレーシア法人のVELTRA Malaysiaの解散・清算で56,213,000円、子会社のリンクティビティによる虚偽の指示に基づく送金詐欺で5,000万円の特別損失を計上した。マレーシア法人は、グループ全体のプロダクト開発機能を日本の本社へ統合・集約することに伴い、解散を決めた。特別退職手当の支給や清算にかかる実費として計上した。送金詐欺は捜査が継続しているものの、現時