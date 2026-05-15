JR東日本は、京浜東北線の快速運転を、5月19日から21日まで中止する。メンテナンス業務の変革を目的として、夜間から日中に作業時間を変更し、作業時間が220分から300分に拡大するほか、夜間の振動や騒音の削減、安全性の向上や機械化の推進が見込まれる。工事時間はいずれも午前10時半から午後3時半ごろまで。京浜東北線の田端〜田町駅間は山手線の線路を使用して運転するものの、通常の本数を運転する。