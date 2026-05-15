ドローンどころか有人機にも使えると主張ウクライナ国防省は2026年5月13日、レーザー迎撃兵器でドローンを撃墜する映像を公開しました。あ、あぶられている!? これが、レーザー照射での撃墜です（動画）今回公開された迎撃レーザーは「トルィズブ（トライデント）」と呼ばれるもので、防衛企業セレブラテックが開発した国産兵器とのことで「ウクライナで新たな防空技術の時代が形作られつつある」とコメントしています。動画