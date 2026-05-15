井上監督はどんな手を打つのか(C)産経新聞社見事に「引き立て役」に成り下がった。中日は5月12〜14日のDeNA3連戦で2敗1分。最終3戦目こそスコアレスドローに持ち込んだものの、苦手とする敵地・横浜スタジアムで1つも勝てなかった。【動画】これぞ主砲の働き！細川が阪神戦で放った豪快なアーチシーン相手のDeNAは、12日午前中に山本祐大のソフトバンクへの交換トレードを発表。正捕手の流出はDeNAファンのみならず、多くの