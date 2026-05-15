札幌市の三吉神社の例大祭で５月１５日、みこしが市の中心部を練り歩く「みこし渡御」が始まりました。（石田記者）「威勢のいい掛け声も聞こえてきました。いま三吉神社からみこし渡御が始まりました。これから３時間半かけて街を練り歩きます」札幌の初夏の風物詩・三吉神社の例大祭です。みこし渡御を一目見ようと、沿道には多くの人が集まりました。みこしは午前１０時に神社を出発し、午後１時半まで札幌の中心部を練り歩きま