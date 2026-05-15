ホワイトソックスは5連勝で貯金1となった(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月14日、本拠地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打村上は3打席連続四球で3度出塁し、得点に絡んだ。チームは6−2で勝利して5連勝を飾った。今季初の貯金「1」となり、一塁手でウイニングボールを掴んだ村上はガッツポーズを見せた。1点を先制され