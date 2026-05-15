W杯本番を目前にし、負傷離脱を余儀なくされた三笘(C)Getty Images来月12日に開幕を控えている北中米ワールドカップ（W杯）に向け、日本代表に暗雲が立ち込めている。現地時間5月14日、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、今月17日に行われるプレミアリーグ第37節のリーズ戦に向けた定例会見を実施。前節でハムストリングを負傷した三笘薫の現況を明らかにした。【動画】事態の重さを感じさせる苦悶の顔三笘薫が