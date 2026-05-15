中国・北京を訪問しているアメリカのトランプ大統領は、まもなく習近平国家主席と2日目の首脳会談に臨みます。ここまでの米中首脳会談について、日本政府はどう見ているのでしょうか。中継です。今回の会談、日本政府として最も気にかけているのは台湾問題です。ある外務省幹部は、「驚くことはなかった」と、懸念していたトランプ大統領の中国側への譲歩などはなかったとの認識です。一方で、習主席が「台湾問題は中米関係で最も