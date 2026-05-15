中国・北京を訪問しているアメリカのトランプ大統領は、まもなく習近平国家主席と2日目の首脳会談に臨みます。北京から中継です。15日朝の中国共産党系の新聞には、両首脳が歓迎式典に参加した際の写真を大きく載せ、「米中関係の新しい未来を切り開いていく」と一面で報じています。トランプ大統領は、まもなく宿泊先のホテルを出発し、習主席の居住地であり、国の最高中枢機関も置かれる中南海に向かいます。14日は両首脳だけで