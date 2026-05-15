記者会見する金子国交相＝15日午前、国会金子恭之国土交通相は15日の記者会見で、北陸新幹線のルート再検討を巡り、日本維新の会を「軽視」したとして同党に批判された国交省の五十嵐徹人鉄道局長について「不適切な発言があったことは遺憾だ」と述べた。五十嵐氏は11日、現行計画の「小浜京都ルート」推進を求める福井県議会議員連盟の会合に出席し、ルートごとの費用対効果に関し「それだけで決まるんだったら、政治は要らな