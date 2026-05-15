東京証券取引所15日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。前日終値からの下げ幅は一時900円を超え、節目の6万2000円を割った。高値への警戒感から利益確定の売り注文が優勢となった。一方、前日の米国株高を追い風に朝方は買い注文が先行し、500円超上昇する場面もあった。午前終値は前日終値比804円24銭安の6万1849円81銭。東証株価指数（TOPIX）は14.37ポイント安の3864.90。平均株価はこのところ最高