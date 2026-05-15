【北京＝吉永亜希子】１４日夜に中国・北京の人民大会堂で行われたトランプ米大統領の歓迎晩さん会では、中華料理と西洋料理を合わせたメニューが用意された。香港紙・星島日報によると、会場ではトランプ氏の好きな「ＹＭＣＡ」も演奏され、友好ムードが演出された。米ホワイトハウスによると、料理は北京ダックやロブスターのトマトスープ仕立て、低温調理されたサーモンのマスタードソース添え、ティラミスなど。中国産のワ