音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏（68）が14日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて現場で目撃したアイドルについて語った。同番組には、1980年代に工藤静香、浅香唯、中山美穂さんとともに“アイドル四天王”として人気を博した女優・南野陽子とともに出演した。十数年ぶりという再会に、秋元氏は「もともと僕がザ・ベストテンの放送作家で、その時に（南野が）