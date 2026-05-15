レアル・マドリードに所属するFWキリアン・エンバペが、14日のオビエド戦後にメディア対応を行った。同日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。ラ・リーガ第36節が14日に行われ、レアル・マドリードはオビエドと『サンティアゴ・ベルナベウ』で対戦。“エル・クラシコ”を含む数試合を欠場したケガから戻ってきたエンバペは、69分から途中出場すると、81分にはジュード・ベリンガムの追加点をアシスト。2−0の勝利に貢献した。