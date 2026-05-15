【アニメイト：「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」】 5月15日 販売再開 価格：2,670円 アニメイトにて、プラモデル「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」が販売再開している。 今回アニメイトの公式通販サイト「アニメイト オンラインショップ」にて本製品の販売が再開しており、5月15日11時20分ごろの時点で購入可能であることが確認できた。 なお購入制限と