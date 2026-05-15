車を選ぶとき、多くの人は車体価格や燃費、デザイン、室内の広さを気にします。一方で、毎年かかる自動車税まで細かく比べる人は、意外と少ないかもしれません。 しかし、見た目や大きさが近い車でも、自動車税に差が出ることがあります。理由は、自動車税が車の見た目ではなく、主に排気量などをもとに決まるためです。たとえば、同じようなサイズの車でも、排気量が1.5リットル以下か、1.5リットルを超えるかで税額が変わ