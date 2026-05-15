石川の伝統や新しい感性、金沢の茶屋文化に触れる2つの展示会が、15日から金沢市で始まりました。いしかわ生活工芸ミュージアムで始まった企画展「工芸に観る金沢の茶屋文化」。 多様な工芸によって支えられてきた金沢の茶屋文化に触れてもらおうと、実際のお座敷道具や茶屋や料亭を彩る工芸品の数々が展示されています。会場には、芸妓の舞や唄といった芸だけではなく、料理の器や着物など、芸どころ金沢を支えてきた