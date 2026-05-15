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【UNION ARENA To LOVEる-とらぶる-シリーズ 9ポケットバインダーセット【4次】抽選販売】 抽選期間：5月15日12時～5月18日23時 当選発表：5月中旬 発送：2027年1月 予定 価格：6,600円 バンダイは、TCG「UNION ARENA To LOVEる-とらぶる-シリーズ 9ポケットバインダーセット」の4次受注分の抽選販売を5月15日12時から実