NewJeansヘリンの近況が公開された。NewJeans公式Instagramには5月15日、「HAPPY HAERIN DAY」というメッセージとともに、ヘリンの誕生日を祝う複数の写真が投稿された。【写真】20歳になってグッと大人っぽくなったヘリン公開された写真のヘリンは、ナチュラルなメイクに長い黒髪が印象的だ。20歳を迎え、特有のミステリアスな美しさに加え、どこか大人っぽさの漂うビジュアルを披露している。NewJeansは2024年11月、ミン・ヒジン