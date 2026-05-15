【MODEROID エヴァンゲリオン8号機α】 10月 発売予定 価格：4,500円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID エヴァンゲリオン8号機α」を10月に発売する。価格は4,500円。 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』より「エヴァンゲリオン8号機α」がMODEROIDシリーズで立体化。全高約165mm、各関節可動と交換用手首各種によって劇中の様々なアクションシー