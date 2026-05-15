「初めて私のそばに残る方法を知っている人」結婚式を控えたインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、11歳年上の婚約者についてそう語った。【写真】チェ・ジュンヒ、日本での“不適切”ウェディング写真が炎上少し詩的な愛情表現として読まれる言葉かもしれない。結婚を前にした幸福な投稿の一節であり、ウェディング写真に添えられた、少し大げさで、少し甘い言葉と受け止めることもできる。しかし、チェ・ジュンヒの人生を知れば、